Kdz. Ereğli Belediyespor yaz spor okulunu açtı

6 ila 15 yaş arası genç yeteneklerin katıldığı yaz kursu, 11 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Kdz. Ereğli Belediyespor Kulübü, her yıl olduğu gibi bu yılda Futbol Yaz Okulu açtı. Startı bugün Kdz. Ereğli Belediye ve Kulüp Başkanı Hüseyin Uysal tarafından verilen 11 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan Yaz Futbol Okulu’na, yaşları 6 ila 15 arasında değişen genç yetenekler katılıyor.

Kdz. Ereğli Belediyespor Futbol Yaz Okulu’nun startı Kdz. Ereğli Belediye ve Belediyespor Kulüp Başkanı Hüseyin Uysal tarafından verildi. Yaşları 6 ila 15 arasında değişen genç yeteneklerin katılımı ile gerçekleşen Yaz Futbol Okulu’nun başlama vuruşunu yapan Başkan Uysal, genç yeteneklerle bir süre futbol oynadı.

“Amacımız alt yapımıza yetenekli sporcular kazandırmaktır” diyen Uysal, velilerle de bir süre sohbet etti.

11 Ağustos tarihine kadar sürecek yaz futbol okulu Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00 ile 12:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bir süre önce başlayan kayıtlar, 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar Kışla’da ki kulüp tesislerinde kabul edilecek.