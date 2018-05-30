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30 Mayıs 2018 15:47

Kdz. Ereğli Denizcilik Lisesi’nde bilim fuarı düzenlendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 bilim fuarı düzenlendi.

Kdz. Ereğli Denizcilik Lisesi’nde bilim fuarı düzenlendi

30 Mayıs 2018 15:47


Kdz. Ereğli Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Milli eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile bilim fuarı düzenledi. Yaklaşık 26 değişik projenin sergilendiği fuar için 98 öğrenci ve 20 kadar öğretmen görev adlı. Açılışı okul müdürü Hüseyin Arslan ile diğer okullardan gelen müdürler birlikte yaptı. Okul Müdürü Arslan 29 projede 98 öğrencinin görev aldığını belirterek, bilimsel çalışmalara katılan öğrenciler ve bu çalışmalarda öğrencileri yönlendiren öğretmenlere teşekkür etti. Fuar alanında açılan stantları gezen davetliler öğrencilerin projelerini tek tek inceleyip, bilgiler aldı. Sabah saatlerinde açılışı yapılan fuarın akşama kadar açık kalması planlanıyor.




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