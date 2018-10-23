Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde 2 hekim daha göreve başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi'ne atanan 2 uzman hekim göreve başladı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi, her geçen gün hekim sayısını artırırken göreve atanan iki doktor hasta kabulüne başladı. Hastane yönetiminden yapılan açıklamaya Psikiyatri Uzmanı Ufuk Keskin ile Üroloji Uzmanı Osman Gençoğlu Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne atanmalarının ardından hizmet vermeye başladı.

2006 yılında Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olup, 2012 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim hayatını bitiren Psikiyatri Uzmanı Ufuk Keskin, 16 aylık pratisyen hekimliği süresinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde idarecilik yaparken, Verem Savaş Dispanseri'nde çalıştı. 2013 yılında Psikiyatri asistanlığına başlayan Keskin 2018 yılında Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne Uzman Hekimlik olarak atandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi doğumlu olan Üroloji Uzmanı Osman Gençoğlu ise İlk okul ve Ortaokul eğitimini Kdz. Ereğli'de tamamladı. Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Üroloji Uzmanı Osman Gençoğlu, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Üroloji eğitimi aldı. Mecburi hizmetini Yüksekova'da tamamlayan Gençoğlu daha sonra Zonguldak ili ve il dışında özel hastanelerde görev yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde atandı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Vildan Türkeli göreve yeni başlayan hekimlere başarı temennisinde bulunurken, Kdz. Ereğli ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.