Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde bir hekim daha göreve başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi’ne atanan uzman hekim görevine başladı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi'ne atanan uzman hekim görevine başladı.
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi, her geçen gün hekim sayısını arttırken hastaneye yeni atanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ferhad İbrahimoviç hasta kabülüne başladı. İbrahimoviç, 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimine başladı. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne atandı.
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Vildan Türkeli göreve yeni başlayan hekimlere başarı temennisinde bulunurken, Kdz. Ereğli ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.