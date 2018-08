Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne yeni göz doktoru atandı

Kdz. Ereğli devlet Hastanesi’nde uzman hekim sayısı her geçen gün artarken hastaneye yeni atanan Göz Hastalıkları Uzmanı Ceren Durmaz Engin hasta kabulüne başladı.

İzmir doğumlu olan Engin, 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2013-2018 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Göz Hastalıkları eğitimi ile uzmanlık alan Enin, yurt dışında sırasıyla şu üniversitelerde eğitim aldı; Columbia Üniversitesi Edward Harkness Eye Institute (New York, ABD 2017), Restoration of the Foveal Vision with Maculoplasty - Maküloplasti ile Foveal Vizyonun Restore edilmesi klinik projesinde araştırmacı olarak (3 ay), Columbia Üniversitesi Edward Harkness Eye Institute (New York, ABD 2016) Retina Bölümü - klinik gözlemci olarak (1 ay) ve Harvard Üniversitesi - Massachusetts General Hospital (Boston, ABD 2011) Neurointensive Care Unit - Klinik gözlemci ve laboratuvar araştırmacısı olarak (1 ay)