Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 16:48

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne yeni göz doktoru atandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi’ne atanan Göz Hastalıkları Uzmanı Ceren Durmaz Engin göreve başladı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne yeni göz doktoru atandı

10 Ağustos 2018 16:48


Kdz. Ereğli devlet Hastanesi’nde uzman hekim sayısı her geçen gün artarken hastaneye yeni atanan Göz Hastalıkları Uzmanı Ceren Durmaz Engin hasta kabulüne başladı.


İzmir doğumlu olan Engin, 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2013-2018 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Göz Hastalıkları eğitimi ile uzmanlık alan Enin, yurt dışında sırasıyla şu üniversitelerde eğitim aldı; Columbia Üniversitesi Edward Harkness Eye Institute (New York, ABD 2017), Restoration of the Foveal Vision with Maculoplasty - Maküloplasti ile Foveal Vizyonun Restore edilmesi klinik projesinde araştırmacı olarak (3 ay), Columbia Üniversitesi Edward Harkness Eye Institute (New York, ABD 2016) Retina Bölümü - klinik gözlemci olarak (1 ay) ve Harvard Üniversitesi - Massachusetts General Hospital (Boston, ABD 2011) Neurointensive Care Unit - Klinik gözlemci ve laboratuvar araştırmacısı olarak (1 ay)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç