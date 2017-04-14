Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 18:50

Kdz. Ereğli Fen Lisesi’nden YGS’de büyük başarı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi İbrahim Süheyla İzmirli Fen Lisesi (ERFEN) öğrencisi Necla Aydın Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) 2 milyon 265 bin 902 öğrenci arasında Türkiye 21’incisi, Zonguldak ve Ereğli birincisi oldu.

Kdz. Ereğli Fen Lisesi’nden YGS’de büyük başarı

14 Nisan 2017 18:50

ERFEN’den YGS’de 68 öğrenci ilk 50 bine girerek toplamda 910 derece elde etti.


Kdz. Ereğli ilçesinde 2013-2014 eğitim öğretim yılında Kadri Yılmaz Lisesi’nde açılan, 2014-2015’de Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi’ne geçtikten sonra 2015-2016 eğitim öğretim yılının 2. Döneminde kendi binasına taşınan ERFEN kısa sürede büyük başarılar elde etmeye başladı. Kdz. Ereğli ilçesinin önemli markalarından biri haline gelen ERFEN öğretmen, öğrenci, veli ve okul personeli ile sağlanan azimli çalışma sonucu son yapılan YGS sınavında sadece bireysel olarak değil sınava katılan tüm öğrencileri ile önemli bir başarıya imza attı. Edinilen bilgiye göre ERFEN öğrencilerinden Necla Aydın Türkiye genelinde 2 milyon 265 bin 902 öğrenci arasından 4 derece elde ederek Türkiye 21.’si, Zonguldak ve Ereğli birincisi oldu.


ERFEN Okul Aile Birliği Yöneticileri elde edilen başarıdan dolayı tüm öğrenci, öğretmen ve velileri kutladı. Okul Aile Birliği Yöneticileri “Okulumuz kendi binasına daha yeni taşındı ve kısa sürede okul müdürümüz başta olmak üzere, müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz büyük fedakârlıklar gösterdi. Her kesin samimi çalışmaları çok kısa sürede meyvelerini vermeye başladı. Elde edilen başarı sadece ERFEN olarak bizlerin değil Ereğli ve Zonguldak’ında gururudur. Bu başarı tesadüfi değil tamamen yoğun bir çalışmanın ürünüdür. Her şeye rağmen elde edilen önemli bir başarıdır. Bu vesile ile okulumuzun yapımını sağlayan Merhum Hacı İbrahim İzmirli ağabeyimize Allah’tan rahmet dilerken, elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    18°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:16
  • Güneş :06:05
  • Öğle :13:04
  • İkindi :16:48
  • Akşam :19:40
  • Yatsı :21:18
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!