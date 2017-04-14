Kdz. Ereğli Fen Lisesi’nden YGS’de büyük başarı

ERFEN’den YGS’de 68 öğrenci ilk 50 bine girerek toplamda 910 derece elde etti.

Kdz. Ereğli ilçesinde 2013-2014 eğitim öğretim yılında Kadri Yılmaz Lisesi’nde açılan, 2014-2015’de Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi’ne geçtikten sonra 2015-2016 eğitim öğretim yılının 2. Döneminde kendi binasına taşınan ERFEN kısa sürede büyük başarılar elde etmeye başladı. Kdz. Ereğli ilçesinin önemli markalarından biri haline gelen ERFEN öğretmen, öğrenci, veli ve okul personeli ile sağlanan azimli çalışma sonucu son yapılan YGS sınavında sadece bireysel olarak değil sınava katılan tüm öğrencileri ile önemli bir başarıya imza attı. Edinilen bilgiye göre ERFEN öğrencilerinden Necla Aydın Türkiye genelinde 2 milyon 265 bin 902 öğrenci arasından 4 derece elde ederek Türkiye 21.’si, Zonguldak ve Ereğli birincisi oldu.

ERFEN Okul Aile Birliği Yöneticileri elde edilen başarıdan dolayı tüm öğrenci, öğretmen ve velileri kutladı. Okul Aile Birliği Yöneticileri “Okulumuz kendi binasına daha yeni taşındı ve kısa sürede okul müdürümüz başta olmak üzere, müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz büyük fedakârlıklar gösterdi. Her kesin samimi çalışmaları çok kısa sürede meyvelerini vermeye başladı. Elde edilen başarı sadece ERFEN olarak bizlerin değil Ereğli ve Zonguldak’ında gururudur. Bu başarı tesadüfi değil tamamen yoğun bir çalışmanın ürünüdür. Her şeye rağmen elde edilen önemli bir başarıdır. Bu vesile ile okulumuzun yapımını sağlayan Merhum Hacı İbrahim İzmirli ağabeyimize Allah’tan rahmet dilerken, elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştular.