Kdz. Ereğli Kaymakamlığı şehit aileleri ve gazilere iftar

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli ilçesindeki şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına Fen Lisesi’nde iftar verdi. İftar programına Kaymakam Madenoğlu’nun yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Atay, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mustafa Kumaş, AK Parti Zonguldak 2. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Çolakoğlu, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

İftar öncesi görevli imam hatipler tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi. Ezanın okunması ile birlikte orucunu açan protokol üyeleri, iftar sonrası şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile sohbet etti.