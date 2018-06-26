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26 Haziran 2018 14:09

Kdz. Ereğli Kaymakamlığından İHA muhabirine takdir belgesi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Vedat Kılıç’a takdir belgesi verdi.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığından İHA muhabirine takdir belgesi

26 Haziran 2018 14:09


Kdz. Ereğli’de emekliliğe ayrılan eski Kaymakamı Nazım Madenoğlu kamu hizmetlerinde etkin ve verimli çalışmalarından dolayı Ereğli İHA Muhabiri Vedat Kılıç’ı takdir belgesi ile ödüllendirdi. Kdz. Ereğli eski Kaymakamı Nazım Madenoğlu Kılıç’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Madenoğlu açıklamasında, “2015 yılından beri severek görev yaptığım Kdz. Ereğli ilçesinde ki görevim emekli olmam nedeniyle 14 Haziran 2018 tarihinde sona ermiş bulunmaktadır. Bu süre zarfında kamu hizmetlerinin en etkin ve verimli geçmesi için verilen uğraşlara basın ve medya olarak verdiğiniz destekler için teşekkür eder, şahsınızda ilçemizde ki tüm basın mensubu arkadaşlara sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat dilerim” ifadelerine yer verdi.


Kdz. Ereğli İHA Muhabiri Vedat Kılıç, eski Kaymakam Madenoğlu’na takdir belgesinden dolayı teşekkür etti. Vedat Kılıç’a takdir belgesini Kdz. Ereğli Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Erdal Uyar teslim etti.




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