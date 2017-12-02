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02 Aralık 2017 12:17

Kdz. Ereğli MYO, Zonguldaklıları değerleriyle buluşturdu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Kdz Ereğli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı ve Deniz Liman İşletmeciliği Programı öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi Dersi kapsamında hazırladıkları “Zonguldak Değerleriyle Buluşuyor” etkinliği gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli MYO, Zonguldaklıları değerleriyle buluşturdu

02 Aralık 2017 12:17


Kdz Ereğli Meslek Yüksekokulu hocalarından Okutman Derya Erarslan’ın danışmanlığında hazırlanan proje Kdz. Ereğli Amfi Tiyatro alanında sergilendi.


Kdz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal bazı birim amirleri ile Sahil Amfi Tiyatro alanına gelerek projeyi inceleyip öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Zonguldak’ın değerlerinin tanıtıldığı bir projenin hazırlanmasından dolayı başta BEÜ Kdz. Ereğli MYO Grafik Tasarımı ve Deniz Liman İşletmeciliği Programı öğretim görevlileri ve öğrencilerine teşekkür eden Başkan Uysal, “Yöremize ait her türlü yiyecek var. Bunlar bizim mirasımız. O konuda bende kendilerine teşekkür ediyorum. Lezzetleri çok güzel. Cizleme ekmeği, beyaz baklavımız, tiritimiz, lahana sarmamız var. Kabuklu baklamız var, her yer de olmayan bir sebze. Kışın her evde bulunan en lezzetli yemeklerden bir tanesidir. Somut olmayan bir mirasımız var, değerini bilmemiz lazım. Ben Bülent Ecevit Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine, bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Etkinlik Zonguldak Çağdaş Anadolu Folklor ekibinin Zonguldak’a özgü halk oyunlarını oynaması ile başladı. Zonguldak’ın en önemli eğitim değeri olan Bülent Ecevit Üniversitesi ve Kdz Ereğli Meslek Yüksekokulu her yönüyle tanıtıldı. Ardından yine öğrencilerin hazırladığı Zonguldak’ı yansıtan yemekler halka ikram edildi, Zonguldaklı siyasetçiler, yazarlar, ressamlar, oyuncular ve sporculardan oluşan resim sergisi halk ile buluşturularak, geleceğin birer mirası olan çocuklar ile onların gözünde Ereğli boyama etkinlikleri yapılarak Kdz Ereğli halkı değerlerimiz konusunda hem bilinçlendirildi, hem de oyunlar eşliğinde halkın eğlenmesi sağlandı.




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