Kdz. Ereğli OSB’de yaşanan heyelan mahalleliyi mağdur etti

Tarım arazileri toprak ve sular altında kalan Hamzafakıhlı Mahallesi sakinleri yetkililerin önlem almasını istedi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi mevkiindeki Kdz. Ereğli OSB’de faaliyet gösteren fabrikaların hafriyat döküm alanında geçtiğimiz hafta yağan yağmurlar sonrası heyelan oluştu.

Ağaçlar devrildi, toprak ve su fındık tarlalarını kapladı.

Mahallenin tarlaları toprak ve sular altında kaldı

Heyelanda çok sayıda ağaç devrilirken, kayan toprak fındık tarlalarının üzerini kapladı. Dereye yatağına kayan toprak ise büyük havuzların oluşmasına neden oldu. Dere yatağında oluşan su havuzlarının taşması nedeniyle yaklaşık 7 ailenin fındık, çilek ve seraları ise sular altında kaldı.

OSB’de ki fabrikaların döktükleri hafriyat yüzünden mağdur olduklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Asım Çimen, fındık tarlasının büyük kısmının toprak ve su altında kaldığını söyledi. Çimen yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

“Heyelan sırasında canımızı zor kurtardık”

Heyelan sırasında tarlada çalıştıklarını ve çok korktuklarını anlatan mahalle sakinlerinden Ayhan Çimen ise canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Fındık tarlalarının toprak ve su altında kaldığını, ağaçların devrildiğini belirten Çimen, devlet yetkililerinden önlem almalarını istedi. Çimen ayrıca dereye akan suyun zehirli olduğunu ve sudan içen hayvanlarının telef olduğunu iddia etti.

“Hayatımız tehlikede”

Geçimini tarlasında ve seralarında yetiştirdiği ürünleri pazarda satarak sağladığını belirten Havva Ak’da, şimdi ne yapacağını bilemediğini söyledi. Suların giderek yükseldiğini ve hayatlarının tehlikede olduğunu vurgulayan Ak, böyle bir şeyi ömründe görmediğini dile getirdi.

“İki yetim çocuğumu okutuyordum”

17 yıl önce eşini kaybeden Nezahat Çimen tarlasından yılda 2 ton fındık ile iki yetim çocuğunu okuttuğunu dile getirdi. Oluşan zarar nedeniyle bu yıl tarlasından en fazla 150-200 kilo fındık alabileceğini anlatan Nezahat Çimen mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

OSB’de ki hafriyat sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede yaklaşık 20 dönüm arazi toprak ve su altında kalırken, dere yatağını kapatan toprak nedeniyle sularda giderek yükseliyor. Mahalle sakinleri suların daha da yükselmesi durumunda can güvenliklerinin daha da tehlikeye gireceğini belirtti.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu hafriyat sahasının OSB sahası içerisinde kaldığını ve izinli olduğunu belirtirken, oluşan zarar nedeniyle tespit yapılması için Devlet Su İşleri yetkililerinin bölgeye gelerek inceleme yapacağını söyledi.