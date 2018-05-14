Kdz. Ereğli Özel Eğitim Okulu 42 mezun verdi

Kdz. Ereğli Özel Eğitim İş uygulama Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Okulu ilk mezunlarını düzenlenen törenle verdi. Törene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Kdz. Ereğli Milli Eğitim Şube Müdürleri Öner Akyürek ve Bahattin Girgin, Okul Müdürü Ziya Babal, Müdür Yardımcıları Mehmet Değirmenci, Nazım Yüksel, okul öğretmenleri, öğrencileri ve veliler katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması, Özel öğrencilerin Zeybek gösterisi ve koro eşliğinde şarkı söylemeleriyle başladı.

Özel öğrencilerin okula ilk geldiklerinde çok çekingen olduklarını söyleyen Kdz. Ereğli Özel Eğitim İş uygulama Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Okulu Müdürü Ziya Babal, okulda geçirdikleri süreçte sosyalleştiğini belirtti. Babal konuşmasında, “ Okula ilk geldiklerinde bu öğrenciler çekingendiler. Okul öğretmenlerimiz sayesinde kendilerine bir şeyler kattılar. Yeni şeyler öğrendiler. Umarım okulda öğrendiklerini önümüzdeki yıllarda da devam ettirirler. Bu okul onları sosyalleştirdi. Ben özel çocuklarımızın bundan sonra yaşantılarını mutlu bir şekilde geçirmelerini temenni ederken, okul öğretmenlerimize ve velilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca düzenlediğimiz mezuniyet töreninde bizleri yalnız bırakmayan değerli protokol ve velilerimize teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Mezun olan 42 özel öğrenci mezuniyet belgesi ve plaket takdiminin ardından keplerini attı. Keplerini atan öğrenciler, okul müzik öğretmeni Selim Vatan önderliğinde, Ereğli Güzel Sanatlar öğrencileri Batuhan Kaptan, Batuhan Otu ve Mehmet Ali Çamur’un verdiği konser ile doyasıya eğlendi.

Mezuniyet pastası kesimi ve fotoğraf çekimlerinin ardından tören sona erdi.