Kdz. Ereğli sahilindeki spor parkı hizmete girdi

Yapımına yaklaşık bir yıl önce başlanan Kdz. Ereğli sahilindeki spor parkı bu gün itibari ile Ereğli halkının hizmetine açıldı. Kdz. Ereğli Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Cem Koç tesiste 450 metre kare büyüklüğünde sentetik buz pisti, kaykay rampaları, 8 metre uzunluğunda tırmanma kulesi, 11 adet mini golf sahası, yürüme yolları, mini halı saha ve kafeterya hizmetinin sunulacağı alanlar bulunduğunu ifade etti. Tesisin gündüz 12.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirten Koç, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın çalışmaları ile ilçeye yeni spor ve sosyal tesis alanı kazandırıldığını vurguladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise göreve geldiği günden bu yana ilçeye kazandırmayı hedefledikleri ve yapımı tamamlanan güzel bir projeyi daha hizmete açmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Kdz. Ereğli Erdemir ofis binası yanında yapımı tamamlanan tesiste gençlerin değişik sportif aktivitelerini yerine getirebileceklerini dile getiren Uysal “Kdz. Ereğli Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana halkımız refah ve mutluluğu için çeşitli projeler yapıyoruz. Projelerimizin birçoğu tamamlandı ve bu gün itibariyle de spor parkımızı hizmete açtık. Burada ki buz pistinde görevli iki ayrı hocamız bulunacak. Tırmanma parkurunda da yine görevli bir arkadaşımız bulunacak ve çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde tırmanmalarını sağlayacak. Bu projemiz yaklaşık 2 milyon TL’ye mal oldu. Bu vesile ile spor parkının ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ekibimizle birlikte Birçok projemiz tamamlandı ve birçoğu da tamamlanma aşamasında. Bunları da ilerleyen günlerde halkımızla paylaşacağız” dedi.