Kdz. Ereğli TSO, Antalya'da tanıtım stantı açtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Antalya'da düzenlenen 9. Yöresel Ürünler Fuarı'nda ilçenin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı bir stant açtı.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Bakkaloğlu, Genel Sekreter Gündüz Acar Antalya da düzenlenen 9.Yöresel ürünler Fuarına (YÖREX) katıldı. Türkiye'nin tüm yöresel ürünlerinin buluştuğu fuarda, Kdz. Ereğli Elpek Bezi başta olmak üzere; (Dedemin Oyuncakları) el yapımı ahşap oyuncaklar, kestane balı ve çilek reçelleri için tanıtım stantı açıldı.

Antalya Ticaret Borsasının ev sahipliğinde 9'uncusu gerçekleştirilen yöresel ürünler fuarı (YÖREX) TOBB'a bağlı oda ve borsaların stantlarıyla renklendi. Binlerce ürünün sergilendiği YÖREX 9.yöresel ürünleri fuarında yüzlerce ‘Coğrafi İşaret 'tescili olmuş ürün ziyaretçileriyle buluştu. Açılışın ardından TOBB Başkanı Rifat Hisacıklıoğlu tüm oda yetkilileri ile istişare toplantısı düzenledi.