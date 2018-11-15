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Kdz. Ereğli TSO Başkanı Keleş, Demirtaş'a destek verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.


CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a destek ziyaretleri sürüyor. Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Ereğli'nin önde gelen işadamlarından Turgut Tanyıldız, Engin Aygün ve Kürşat Yağız ile birlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı ziyaret etti. Başkan Demirtaş'a ve Gülüç halkına hayırlı olmasını dileyen Keleş “Gökhan Başkanımız Gülüç'te çok başarılı. Buraya belediyenin imkanları doğrultusunda güzel hizmetler yaptı. Bundan sonra da daha güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz” dedi.


Ziyaret için Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve beraberindeki işadamlarına teşekkür eden Demirtaş, Gülüç'ün daha fazla hizmet alması ve gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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