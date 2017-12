Kdz. Ereğli TSO Başkanı Tetiker dualarla uğurlandı

Kdz. Ereğli TSO’da 1992-2004 ve 2013-2017 yılları arasında yaklaşık 20 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapan Yaşar Tetiker için ilk tören Kdz. Ereğli TSO hizmet binası önünde yapıldı.

Yalçın “Yaşar ağabeyden çok şey öğrendik”

Helallik alınmasının ardından konuşma yapan Kdz. Ereğli TSO Başkanvekili Sertan Yalçın, Tetiker’in Ereğli ve bölgesine önemli hizmetleri olduğunu ve kendisinden çok şey öğrendiklerini söyledi. Yalçın konuşmasında “Uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalıktan kurtulamayarak hakkın rahmetine kavuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yaşar Tetiker için toplanmış bulunmaktayız. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yaşar Tetiker bu camiaya 1992 yılında meclis üyesi olarak katılmıştır. 1992 yılında ise çok uzun süreli olacak ve çok başarılı hizmetlerle geçecek, Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Bugün görevinin başındayken hakkın rahmetine kavuşan Yaşar Tetiker, rahatsızlığı sebebiyle yaptığı hizmetlere sadece iki dönem ara vermiştir. Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak yaklaşık 20 yıldır bu camiaya verdiği tek tek sayamayacağımız kadar çok başarılı hizmetlerin yanı sıra odamızın diğer kuruluş nezdinde ki saygınlığını arttırmıştır. Önceki dönemlerdeki çalışma arkadaşları olduğu gibi bizlerde onunla çalışmaktan gurur ve onur duyduk. Ondan pek çok şey öğrendik. Bu nedenle ikindi namazından sonra kendisini dualarla ebediyete uğurlayacağımız Yönetim Kurulu Başkanımızı, yönetim kurulu, meclis üyeleri ve personel arkadaşlarım ile odamıza kayıtlı tüm üyeler adına saygıyla selamlıyorum. Kederli ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum” dedi.

Uysal “Ereğli Yaşar ağabeyini kaybetti”

Yalçın’ın ardından söz alan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise Yaşar Tetiker’in kimileri için abi, kimileri içinde baba dediğini belirterek ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi. Uysal konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Öncelikle toplumda çoğu insanın ‘Yaşar Abi’, ‘Yaşar baba’ dediği Kdz. Ereğli’nin yetiştirdiği belki de en renkli ve davasına sımsıkı bağlı bir büyüğümüzü kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Be ticaret odamız ve başta ailesi olmak üzere başsağlığı dilemek istiyorum. Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kdz. Ereğli’mize, sevenlerine, dostlarına herkese başsağlığı diliyorum. Hepimiz Yaşar Abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Üzüntümüz tarif edilemez. Allah gani gani rahmet eylesin.”

Çaturoğlu: “Yaşar Tetiker sıradan bir adam değildi”

Törende yaptığı konuşmasında Yaşar Tetiker’in doğruları söylemekten çekinmeyen cesur bir insan olduğunu belirten AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Kdz. Ereğli OSB’nin kurulmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Çaturoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Yaşar babamıza, Yaşar abimize son vazifesini yapmak üzere uzaktan ve yakından buraya gelenlere hem ailesi hem de şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Yaşar Tetiker sıradan bir adam değildi. O İngilizlerin ‘Cesur Yürek’ dedikleri Mel Gıbsın’ın filmde başrolünü oynadığı gibi söylenemeyenleri söyleyen, doğru bildiğini gözünü gövdesini sakınmadan her platformda söyleyebilen bir insandı. O’nunla 1990’lı yıllarda Kdz. Ereğli OSB’nin kurulma çalışmaları sırasında tanıştık. O günden son nefesini verdiği ana kadar da dostluğumuz artarak devam etti. Ereğli, Zonguldak ve bölgemiz için çok faydalı işler yapan üretken, değerli ve renkli bir ağabeyimizdi. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Yakınlarına, sevenlerine, Kdz. Ereğli TSO Yönetimi, değerli oda üyeleri ve TSO camiasına başsağlığı diliyorum. Allah öbür tarafta kendisine rahmetiyle muamele eylesin diyorum.”

Vali Çınar “Onu kaybetmiş olmaktan dolayı büyük üzüntü içerisindeyim”

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ise kısa süre önce göreve başlamasına rağmen Yaşar Tetiker’i tanımış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Çınar konuşmasında “Bende Yaşar Tetiker beyefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına Allah sabır versin. Hepimiz çok üzgünüz. Göreve başlayalı 6 ay oldu biz mesai arkadaşlığı yaptık. Ereğli organize Sanayi bölgesinde her ay en az 1 kez toplantı yapıyorduk. Ben yeni tanımış olmama rağmen o’nu kaybetmiş olmaktan dolayı gerçekten derin üzüntü içerisindeyim. Çok sevmiştim kendisini, iyi dost olmuştuk. Bir kere renkli bir insandı. Cemiyetin önünde bir insandı. Toplumu faydalı işler yapan bir insandı. 20 yılı aşkın bir süre bir Ereğli gibi, sanayi bölgesindeki büyük bir şehir konumundaki yerde ticaret ve sanayi odası başkanlığı yapmak önemli bir görevdir. Bu halkımıza ve şehrimize hizmet adına çok önemli bir görevdir. Sözü net, kişiliği renkli, mert, doğru bir insandı. İyi bir adamdı. Kısa tanışmışlığımız içinde insanların birbirlerine hak geçirirler, bir tebessüm bile hak doğurabilir. Ben kendisine hakkımı helal ediyorum. Son günlerinde görmek, görüşmek istedik. Telefonda oğulları ile görüştük fakat kendi rahatsızlığından dolayı bu mümkün olmamıştı. O’nu özledik, özleyeceğiz. Buradaki örtünün üzerinde belirtilen ayette belirtildiği gibi, ‘bütün canlılar ölümü tadıcıdır. Hepiniz bana döndürüleceksiniz’ diyor Cenabı Allah. Bu iş sırayla, kimi erken kimi vaktinde gider. Ama şu bilinen bir geçek ki ölümü aşmak dediğimiz şey, insanlar eser bırakarak ölümsüzleşirler. Kendi literatürümüzdeki, dinimizde ki deyişiyle ‘amel defterlerini açık bırakarak’ ölümsüzleşirler. Hiçbir şey yetmese bile, Organize Sanayi Bölgesi’nin şehrimize kazandırılmasındaki o öncü rolü, oradan üretilecek her bir ürün ekonomi, oradan faydalanacak her bir insan sayesinde O’nun amel defteri açıktır. Hepimizin başı sağ olsun.”

Tetiker’in cenazesi yapılan törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Bozhane Camii’ne getirildi. Tetiker, İkindi Namazı sonrası alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu ve Ünal Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Zonguldak ve ilçeleri TSO Başkan ve yöneticileri, siyasi partiler ve STK temsilcileri ile çok sayıda işadamı katıldı.