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26 Aralık 2017 11:45

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Yaşar Tetiker vefat etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker hayatını kaybetti.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Yaşar Tetiker vefat etti

26 Aralık 2017 11:45


Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker bir süredir mücadele ettiği hastalığına bu sabah saat 04.00 sıralarında yenik düştü. Kdz. Ereğli ilçesinde uzun yıllar TSO Başkanlığı yapan Tetiker, bu dönem içerisinde yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdam edildiği Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasına öncülük ederek bir çok yatırımcının önünü açtı. Görevde olduğu sürelerde Ereğli’ye önemli yatırımlar getiren Tetiker’in cenaze namazı bugün ikindi namazından sonra Bozhane Camii’nde kılınacak. Tetiker için ayrıca bu gün saat 14:00’de TSO Hizmet Binası önünde tören gerçekleştirilecek.




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