Kdz Ereğli TSO, ilçenin sorunlarını masaya yatırdı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri, yerel yöneticiler ve STK başkanları ile istişare toplantısı düzenleyerek sorunları masaya yatırıp çözüm istedi.

Kdz Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serdar Bakkaloğlu ve Ahmet Türk, Yönetim Kurul Üyeleri Kadir Çaygeç, Mevlüt Özdemir, Tasin Tanyıldız ve Özgür Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün TSO binasında AK Parti Zonguldak Milletvekilleri, yerel yöneticiler ve STK Başkanlarını bir araya getirerek istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıya AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve Başkan Yardımcısı Esra Alpago, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası Başkanı İrfan Erdem, Başkan Yardımcısı Ali Doğru, Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, Şoförler, Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Zafer Yalman, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Dursun Kertlez, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Murat Cebesoy, Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Remzi Ekşi ve Kdz Ereğli OSB Müdürü Övünç Pehlivanoğlu katıldı.

Kdz. Ereğli ilçesinin öne çıkan sorunlarını, çözüm önerileri ile birlikte anlatan Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, katılımcılara detaylı bir sunum yaptı. AK Parti Hükümeti ve TOBB'un enflasyonla mücadele kampanyasına herkesten destek isteyen Keleş, 3 ay süreyle her üyenin ürünlerinde minimum yüzde 10 indirim yapmasını istedi.

Keleş, Ereğli'nin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin sunumunda ise şu konuları gündeme getirdi; “Kdz. Ereğli devlet teşviklerinde 3. Bölge olarak yararlanmaktadır. Yatırımcı ve sanayicilerin ilçemizi tercih edebilmeleri için teşvikte 4. bölge olmamız çok önemlidir, Bu sayede ilçemize yatırımcı çekebilir ve istihdama katkı sağlayabiliriz. Ayrıca sektörel teşvik de bizler için çok önemlidir.

Kdz Ereğli Eski Devlet Hastanesi binalarının bulunduğu alana Bülent Ecevit Üniversitesi'ne ait fakültelerin yapılması ilçemiz açısından çok önemlidir. Uzun zamandır çözülemeyen bir konudur. Bir ve beraber olursak çözüme ulaşacağımız kanaatindeyim. Bu sayede üniversite öğrenci sayısının artacağı, ilçemize sosyal ve ekonomik olarak çok büyük katkılar sağlayacağı inancındayım.

Bölgemizde çok büyük yatırım maliyetleri yapılarak açılan, fakat ekonomik kriz sonrasında bir türlü istenilen istihdam ve iş potansiyelinde çalışamayan tersanelerimiz, ilçemiz ve bölgemiz ekonomisi açısından çok önemlidir. Gemi söküm gibi alternatif iş kolları ile potansiyelin artacağı kanaatindeyim. Ulaşım noktasında Ereğli-Zonguldak, Ereğli-Devrek, Ereğli-Alaplı çevre Yolu ve Ereğli-Kandilli yolu ve demir yollarının tamamlanması hayati önem taşımaktadır. Hükümet binasının ve ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün binalarının bir an önce yapılması ve yeni binalarına geçmesi halkımızın daha iyi hizmet almasını sağlayacaktır. PTT Bina inşaatının tamamlanması gerekmektedir. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü personel sayısı 250'den 173'e düşmüştür. Personel sayısının artırılması gerekmektedir. Bozhane bölgesi şehrimizin balkonudur ve çok değerli bir yerdir. Turizm açısından da ilçemize gelen misafirlerin ağırlayabileceğimiz eşsiz bir mekândır. Bu bölgede ki işletmelerimizde hali hazırda yaklaşık 150 kişi istihdam edilmektedir. Bozhane'de ki restoranların sorunun çözümü gerçekten önem arz etmektedir. Ereğli'deki Gümrük Müdürlüğü'nde her ürünün ithalatı ve ihracatı yapılamamaktadır. İhtisas Gümrüğü yapılması durumunda bölgemizdeki nakliye sektörü yeniden canlanacaktır. Gülüç Irmağı etrafında bulunan sanayi tesislerinin Islah edilerek OSB'ye dönüştürülmesi gerekmektedir. Burada yönetmelik olarak sorunlar mevcuttur.

Ereğli'mizde trafik sorunu mevcuttur. İlçe merkezinde özellikle sahil yolu, adliye kavşağı ve Devrim Bulvarında çizgilerin yeniden çizilmesi gerekmektedir. Şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs firmalarının yolcuları terminal haricinde indirebilmeleri için gerekli alt yapının hazırlanmasını istiyoruz.”

Başkan Keleş, dile getirdiği konuların Kdz. Ereğli açısından önemli olduğunu vurgulayarak, birlik ve beraberlik içerisinde bu sorunların çözülebileceğini söyledi. Dile getirdiği konuların her zaman takipçisi olacaklarını ifade eden Keleş, katılımlarından dolayı AK Parti Zonguldak Milletvekilleri, Kaymakam, Belediye Başkanı ve diğer STK Başkanlarına teşekkür etti.

Keleş'in sunumunun ardından söz alan AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, ve Ahmet Çolakoğlu, Kdz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Erdem ve Ak Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır gündeme getirilen konulara ilişkin olarak görüşlerini dile getirdi.

Yaklaşık üç saat süren toplantı da bu tür istişarelerin önümüzdeki süreçte de gerçekleştirileceği belirtildi.