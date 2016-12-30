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30 Aralık 2016 13:58

Kdz. Ereğli TSO, meslek komitelerinin sıkıntılarını masaya yatırdı

Kdz. Ereğli TSO, meslek komitelerinin sıkıntılarını masaya yatırdı

30 Aralık 2016 13:58

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından 7 meslek komitesinin başkan ve yöneticileri düzenledikleri toplantıda sektörlerde yaşanan sıkıntıları masaya yatırdı.
Kdz. Ereğli TSO’da 7 meslek komitesinin başkan ve yöneticileri Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker önderliğinde toplantı düzenledi. Gülüç Büyük Anadolu Otel’de gerçekleştirilen toplantıda meslek komitesi yöneticileri Başkan Yaşar Tetiker’e sektörlerde yaşanan sorunları aktardı. Toplantıya ilişkin olarak Kdz. Ereğli TSO’dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Odamız tarafından, 29.12.2016 Perşembe günü saat 18.30’da, Müşterek Meslek Komite Toplantısı gerçekleştirildi. Ereğli Büyük Anadolu Otel de gerçekleştirilen toplantıya Odamız bünyesindeki 7 Meslek Grubu temsilcileri katıldı.
Başkan Yaşar Tetiker’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda Meclis Üyeleri ve 7 Meslek Grubu’nun temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik toplantının ana teması meslek komitelerinin kendi sektörlerinde yaşanan sıkıntılar oldu. Komite başkanları ve üyeleri tarafından, iletilen sorunlar ve çözüm önerilerini titizlikle dinleyen Başkan Yaşar Tetiker en hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için atılacak adımlarla ilgili görev dağılımını hemen orada gerçekleştirdi ve bu durum salonda bulunanlar içinde memnuniyetle karşılandı. Üç saat kadar süren toplantı, izlenecek yol haritalarının belirlenmesinin ardından, toplu halde fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.”
Kdz. Ereğli TSO Başkanı Yaşar Tetiker’in kendisine aktarılan sorunlarına çözümlerine yönelik olarak hızlı adımlar atacaklarını ifade etti.



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