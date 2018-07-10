Kdz. Ereğli TSO müteahhitlerle bir araya geldi

Kdz Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Yönetim Kurulu 7 Temmuz 2018 Cumartesi günü müteahhitlik hizmeti veren Kdz. Ereğli TSO üyeleri ile kahvaltıda buluştu. Keleş ve yönetimi toplantıda İnşaat sektörünün sorunları dinlendi. Yaklaşık 2 saate yakın süren toplantıda tüm katılımcılar sırayla sektör sorunlarını dile getirdi. Toplantı da katılımcılar bir dernek kurulması çalışmalarının başlatılmasına karar verdi. Kdz. Ereğli TSO yöneticileri ilerleyen günlerde dernek çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapacaklarını belirterek bir toplantı yapacaklarını belirtti.