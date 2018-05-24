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24 Mayıs 2018 22:57

Kdz. Ereğli TSO üyeleri iftarda buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimi üyeler için iftar programı düzenledi.

Kdz. Ereğli TSO üyeleri iftarda buluştu

24 Mayıs 2018 22:57


Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve ekibi iki gün peş peşe iftar programı düzenledi. İftar programının ilkinde 2. Meslek Grubu (İmalat),3. Meslek Grubu (İnşaat),4. Meslek Grubu (Nakliye) ve 7’nci Meslek Grubu (Saç Ticareti) üyeleri ile İftar yemeğinde bir araya gelindi. Eski Bağlık Restaurant’ta düzenlenen İftar yemeğine, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, TSO Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, MHP Zonguldak Milletvekili Adayı Abdullah Bekar, meslek grubu üyeleri ve birçok davetli katıldı. Yemek sonrası okunan duanın ardından bir konuşma yapan Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, üyelerine seslendi. Keleş konuşmasında, hangi meslek grubu olursa olsun her zaman yanlarında olduklarını, sorunlarını açıkça dile getirmelerini ve ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.


İftar programının ikinci gününde TSO Yönetimi Yönder Site Kulüp’te 1. (Gıda), 5.(Perakende Ticaret) ve 6. (Hizmet) meslek gruplarıyla buluştu.




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