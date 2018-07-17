Kdz. Ereğli TSO üyelerine borç yapılandırması yasası anlatıldı

Kdz. Ereğli TSO yönetiminin üyelere 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’na ilişkin bilgi vermek amacıyla düzenlenen toplantı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlçe Müdürü Mustafa Şengül ve Kdz. Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce tarafından gerçekleştirildi. TSO üyelerine vergi borçlarına ilişkin yapılandırma hakkında bilgi veren Kdz. Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce, yapılandırma kanunun 31 Mart 2018 öncesine ait borçları kapsadığını ifade etti. Gövce konuşmasında “Şimdi bu kanunun amacı vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükümlülüğünü taksitler halinde ödeme imkanı getirmek, vergi itilaflarını sulh yoluyla vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesini sağlamak. Matrah ve vergi artırımı koşullarda geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesinin yapılmamasını sağlamak. Stok bu ortaklardan alacaklara ilişkin gerçek kayıtların düzeltilmesini sağlamaktır. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların ülkeye kazandırılmasıdır. Bu kanundan faydalanmak için başvurular 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna gecikme zammı oranında geç ödeme zammı ile ödenebilir. Cari dönem ödeme şartında da bir takvim yılında en fazla iki defa ihlal hakkı verilmektedir” dedi.

Kdz. Ereğli SGK İlçe Müdürü Mustafa Şengül’de yasanın SGK’yı ilgilendiren kısımları hakkında TSO üyelerine açıklamalarda bulundu.

Zonguldak SGK İl Müdürü Erkin Avcı’da, yapılandırmaya ilişkin olarak SGK olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi. Avcı konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Arkadaşlarımız gerekli bilgilendirmeyi verdiler. Ben buradan yeni nesil teşviklerimizi son iki yasayla çıkmış olan teşvikimiz var. Bir tanesi aktif istihkam teşviki, bir tanesi de bir senden bir benden teşviki. Bunlar kısa süreli anlatılacak teşvikler değil ama işletmelerimize çok ciddi şekilde maddi katkı sağlayacağını düşündüğümüz için alanlarımızdaki iş yerlerini ziyaret edip bunları anlatıyoruz. Burada bulunan arkadaşlarımızdan da ya benim iş yerim değerlendirmesi, çalışan sayım ‘şu, bu’ diye ‘hangi teşviklerle faydalanabilirim?’ diye destek isteyen, olursa bizim terkip elemanlarını hep terkibe göndermiyoruz. Bazen bilgi teyit etmek için de gönderiyoruz. 1-2 tanesini gönderiyoruz, kendilerine hem işyeri ziyareti vermek hem de bu konular da detaylı bilgi verilebilir. Ben tekrar bizlere bu imkanı sağladığı için Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardında katılımcılar SGK ve Vergi Dairesi görevlilerine yapılandırma yasası hakkında sorular sorarak, yanıt almaya çalıştı.

Toplantıyı Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, TSO Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, SGK Zonguldak İl Müdürü Erkin Avcı, mali müşavirler, muhasebeciler ve TSO üyeleri takip etti.