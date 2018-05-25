Kdz. Ereğli TSO üyelerine hibe ve kredi destekleri anlatıldı

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasında İŞKUR, SGK, KOSGEB ve KGF desteklerinin anlatıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Türk, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdoğan, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu ve Meclis Üyesi Salih Topaloğlu ile birlikte çok sayıda TSO üyesi katıldı.

Zonguldak Valiliği Proje İzleme ve Değerlendirme Ofisi tarafından yapılan toplantıda, KOSGEB Zonguldak Müdürlüğü Uzmanı Fatih Tağrıkulu, KGF Kdz. Ereğli Şube Yönetici Mehmet Ersin Salman, Zonguldak İş Kur İl Müdür Yardımcısı Hakkı Alkan ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Yunus Demir kalabalık bir katılımcı grubuna hibe ve kredi destekleri ile ilgili sunumlarını yaptı. Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısı üyelerin ilgili kurum temsilcilerine yönelttiği sorular ve aldıkları cevaplarla sona erdi.