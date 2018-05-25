Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 18:50

Kdz. Ereğli TSO üyelerine hibe ve kredi destekleri anlatıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından İŞKUR, SGK, KOSGEB ve KGF temsilcilerinin katılımı ile üyelere hibe ve destekler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kdz. Ereğli TSO üyelerine hibe ve kredi destekleri anlatıldı

25 Mayıs 2018 18:50


Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasında İŞKUR, SGK, KOSGEB ve KGF desteklerinin anlatıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıya Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Türk, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdoğan, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu ve Meclis Üyesi Salih Topaloğlu ile birlikte çok sayıda TSO üyesi katıldı.


Zonguldak Valiliği Proje İzleme ve Değerlendirme Ofisi tarafından yapılan toplantıda, KOSGEB Zonguldak Müdürlüğü Uzmanı Fatih Tağrıkulu, KGF Kdz. Ereğli Şube Yönetici Mehmet Ersin Salman, Zonguldak İş Kur İl Müdür Yardımcısı Hakkı Alkan ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Yunus Demir kalabalık bir katılımcı grubuna hibe ve kredi destekleri ile ilgili sunumlarını yaptı. Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısı üyelerin ilgili kurum temsilcilerine yönelttiği sorular ve aldıkları cevaplarla sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç