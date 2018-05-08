Kdz. Ereğli TSO Yönetimi Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, faydalı bir görüşme olduğunu söyledi. Keleş açıklamasında, “TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaretimizde göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı memnunuz. İlçemiz ile alakalı istişarelerde bulunduk. Faydalı bir görüşme oldu. Kendilerine teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetimi ziyaretin ardından toplu halde fotoğraf çektirdi.