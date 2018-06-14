Kdz Ereğli TSO yönetimi iftarda protokolle buluştu

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, Ramazan Ayı’nın son iftarını Çarşamba günü İl ve İlçe Protokolü için düzenledi. İlk olarak 600 üyesine Ereğli Eski Bağlık Restoran’da iftar veren Ereğli TSO, ikinci iftarını yine yaklaşık 600 üyesine Ereğli Site Kulüp Restorant’ta verdi. Ereğli TSO 3. İftarı ise 11 Haziran Pazartesi günü Ereğli Hünkar Restorant’ta Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Oda Personeli ile yaptı. Son olarak, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü Musa’nın Yeri Restaurant’ta İl ve İlçe Protokolüne düzenlediği iftar programı ile Ramazan ayı organizasyonlarını tamamladı. Gerçekleştirilen iftar yemeğine; Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çufalı, , İl Emniyet Müdürü A.Metin Turanlı, İl Özel İdare Müdürü Recep Demirtaş, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu, Kdz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Burak Uğur, J.Yzb. Erkan Bülbül, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Azar, Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Rıfat Hacıoğlu, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Elif Acar, Erlider Demir Çelik Ltd.Şti. Firma Yetkilisi Aysel Manay, Ereğli OSB Müdürü Övünç Pehlivanoğlu davetli olarak katılım sağladılar.

Kdz Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Meclis Başkan Yardımcıları; Salih Topaloğlu, Taha Kuyumcuoğlu, Ereğli TSO Yönetim Kurulu Üyeleri; Özgür Erdoğan, Tasin Tanyıldız, Mevlüt Özdemir. Meclis Üyeleri; Suat Keleş, Zafer Çakır, Sertan Yalçın, Cenk Koşun, Yavuz Sesli ve Genel Sekreter Gündüz Acar iftar organizasyonuna ev sahipliği yaptılar. Tertip edilen iftarda Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Yöneticilere teşekkür ederken yeni görevinde tekrardan başarılar dilediğini söyledi. Vali Çınar ayrıca tüm Zonguldak ve Ereğli halkının bu vesileyle Ramazan Bayramını kutladığını ifade etti.

İftar davetine katılan başta Zonguldak Valisi Ahmet Çınar olmak üzere tüm protokol üyelerine teşekkür eden Keleş, herkesin Ramazan Bayramı’nı kutladığını belirtti.