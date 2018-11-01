Kdz. Ereğli TSO yönetimi pazaryeri esnafıyla buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetim kurulu üyeleri pazaryerinde ki esnaflarla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kdz. Ereğli ilçesindeki merkez pazaryerindeki esnaflarla sabah kahvaltısı yaptı. Pazaryeri esnafları kahvaltı sırasında TSO Başkanı Arslan Keleş'e yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgiler verdi. Esnaflar daha sonra Keleş'le birlikte pazaryeri ve etrafını gezerek yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini anlattı. Kahvaltı ve ziyaret programının verimli geçtiğini anlatan TSO Başkanı Keleş, pazaryerindeki esnafın sorunlarının giderilmesi için gerekli adımların atılacağını dile getirdi.