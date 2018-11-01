İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kdz. Ereğli TSO yönetimi pazaryeri esnafıyla buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetim kurulu üyeleri pazaryerinde ki esnaflarla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetim kurulu üyeleri pazaryerinde ki esnaflarla sabah kahvaltısında bir araya geldi.


Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kdz. Ereğli ilçesindeki merkez pazaryerindeki esnaflarla sabah kahvaltısı yaptı. Pazaryeri esnafları kahvaltı sırasında TSO Başkanı Arslan Keleş'e yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgiler verdi. Esnaflar daha sonra Keleş'le birlikte pazaryeri ve etrafını gezerek yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini anlattı. Kahvaltı ve ziyaret programının verimli geçtiğini anlatan TSO Başkanı Keleş, pazaryerindeki esnafın sorunlarının giderilmesi için gerekli adımların atılacağını dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.