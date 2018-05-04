Kdz. Ereğli TSO ziyaretlerini sürdürüyor

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetim kurulu ekibi protokol ziyaretlerini sürdürüyor. TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve beraberinde, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Salih Topaloğlu ve Taha Kuyumcuoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Türk, Serdar Bakkaloğlu, Yönetim Kurul Üyeleri Tasin Tanyıldız, Kadir Çaygeç, Özgür Erdoğan, Meclis Katip Üyesi Suat Keleş ilk olarak Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir’i ziyaret etti. Ardından heyet Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’ı makamında ziyaret ederek, bölge hakkında istişarede bulundu.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı’yı da makamında ziyaret eden heyet, Turanlı ile fikir alışverişinde bulundular.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ekibi aynı zamanda, Özdemir Boru şirketi yetkilisi Fevzi Özdemir Tat Metal firması yetkilisi Akın Tatoğlu, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Burak Uğur, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı ziyaret etti. Keleş, ziyarette Bölge için son derece önemli olan Ereğli kampüsü konusunu dile getirdi. Konu ile ilgili ilerleyen günlerde tekrar bir araya gelineceğine karar verildi. Aynı gün BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar’da makamında ziyaret edildi.

Yapılan ziyaretlerin ardından Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetim kurulu ekibine birçok isim hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Otel sahibi Engin Aygün, TSO Meclis Üyesi Süreyya Sertaşı, Çiftgül Metal Yetkilisi Cem Gül, Emniyet Restoran sahibi Erdinç Sarımsak, Yahyaoğlu Grup yetkilisi Ahmet Yahyaoğlu, Öztekin Metal Yetkilisi Nurullah Özdemir, Şirin Ereğli Restaurant sahibi ve Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Firuz Yılmaz, Sac tüccarı Kenan Öztürk, Post ve Post Ajans sahibi Kurtuluş Ayyıldız, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Meclis Başkanı Şükrü Cevahir ve Genel Sekreter Gafur Karalı, Kdz Ereğli 2. Noteri Ahmet Ateş, Kışla Sanayi Sitesi Yönetim Kurul Başkanı Fatih Bilir ve Yönetim Kurulu ekibi, TEB Bankası Müdürü Füsun Uysal, Avukat Adil Ateş, Kızılca Muhtarı Ekrem Bozkurt, Üyelerimiz Yazıcıoğlu Kuyumculuk Yetkilisi İrfan Yazıcıoğlu, Yağmuroğlu şirketler Grubundan Hüseyin Yağmuroğlu, Kdz Ereğli Belediye Meclis Üyesi Salih Kumaş, Kdz Ereğli Belediyesi AKP Meclis üyeleri ve Kdz Ereğli Belediyesi CHP Meclis Üyeleri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.