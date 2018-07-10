Kdz. Ereğli TSO’da stratejik plan çalıştayı

Konuya ilişkin olarak Ereğli TSO’dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi “Odamızın Akreditasyon çalışmaları kapsamında Yöneticilerimiz ile birlikte 2 gün süren Stratejik Plan Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Odamız iç ve dış paydaşlarımızın da katılmış olduğu Swot analizi çalışmalarının ardında oda yöneticilerinin katılımıyla 2 gün süren çalıştay sonlanmıştır.2018- 2021 yıllarını kapsayacak olan çalışmaları kapsayan Stratejik Plan oluşturulmuş yakın zamanda tüm üyeler ile paylaşılacaktır.”