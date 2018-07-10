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10 Temmuz 2018 18:37

Kdz. Ereğli TSO’da stratejik plan çalıştayı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yöneticilerinin katılımı ile stratejik plan çalıştayı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kdz. Ereğli TSO’da stratejik plan çalıştayı

10 Temmuz 2018 18:37


Konuya ilişkin olarak Ereğli TSO’dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi “Odamızın Akreditasyon çalışmaları kapsamında Yöneticilerimiz ile birlikte 2 gün süren Stratejik Plan Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Odamız iç ve dış paydaşlarımızın da katılmış olduğu Swot analizi çalışmalarının ardında oda yöneticilerinin katılımıyla 2 gün süren çalıştay sonlanmıştır.2018- 2021 yıllarını kapsayacak olan çalışmaları kapsayan Stratejik Plan oluşturulmuş yakın zamanda tüm üyeler ile paylaşılacaktır.”




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