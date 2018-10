Kdz. Ereğli TSO'dan enflasyonla mücadeleye destek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, enflasyonla mücadele konusunda TOBB'un programını desteklediklerini söyledi. Keleş toplantıda yerel gündeme ilişkin konularda da açıklamalarda bulundu.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, TSO Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Keleş konuşmasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakan Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı önemli bularak desteklediklerini belirtti. Keleş yaptığı açıklamada “Ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. 81 İl ve 160 ilçede odalarımız ve borsalarımız enflasyonla mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminim. Üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyorum. İnanıyorum ki Ereğli olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadelede en ön cephede yer alacağız” diye konuştu.

Konuşmasında oda faaliyetleri ve ilçe gündemine ilişkin konularda da açıklamalarda bulunan Keleş şunları söyledi; “Hep geziyor, gezme tozma gibi görülebilir ama hiçbir tanesinde kendimize ayırdığımız bir saat yok. Hepsi dolu dolu, şehrimizde olmayanları görme adına çok ciddi kazanımlar elde ettiğimiz görüşme ve ziyaretler oldu. TOBB aracılığı ile ilçemizde 851 öğrenciye bot yardımı yapıldı. Bu yardımları basında kullanmak istemedik. Bize Milli Eğitim'den aldığımız listelere göre yardımlar yapıldı. İnşallah yardımlar doğru yere ulaşmıştır.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü ile Ereğli Eğitim Kampüsü konusunu konuştuk. Bunun ile ilgili olarak valimizin de katılımı ile önümüzdeki hafta rektör hocamızın da katılacağı toplantı tertip edilecek. Burada konu enine boyuna masaya yatıracağız. Doğru olanı yapmak için çalışacağız. Hassasiyetimiz nerede olması gerektiği konusunda zaten tavrımız belli. Rektör hocamız da aynı şeyi düşünüyor. Biz gerekli alt yapıyı hazırladık, TOBB Başkanı, milletvekillerimiz ve Cumhurbaşkanımızın haberi var. Gerçekten Ereğli için çok güzel işler yapacağına inandığımız bir Kaymakamımız var. Sorun çözme odaklı, iş yapma odaklı. Yük almaz yük verir, bizim yük verecek insanlara ihtiyacımız var. Zonguldak'ın 5 milletvekili var, onları da ziyaret ettik, 5 milletvekilimizi de odamızda ağırlayacağız. Şehrimizde huzurun, iş yapma şeklinin, hayata bakışın tekrar değişmesi gerekir. Dünya hızla değişiyor, ülkemiz de aynı şekilde, ilçemizin buna ayak uydurması gerekiyor. Varsa eksiklikler bu şehrin paydaşı olarak bizde varız, biz bunları söyleyeceğiz. Kişisel olarak kimseyle kavgamız olmayacak. Kimse beni ve arkadaşlarımızı sevmek zorunda değil, biz iş yapacağımız kişilerle iyi ilişkiler kurmak zorundayız. Bizim işimiz bu. Odamızın her faaliyetini çok dikkatli yapıyoruz. Her kuruşunu dikkatli harcamaya çalışıyoruz. Bu paralar bizim değil üyelerimizin kazançları ile verdikleri paradır. Çünkü bunun hesabını bize Allah sorar. O yüzden bu konuda dikkatli olmak zorundayız. Tüm meclis toplantılarımızı düzenli olarak yapıyoruz, geçen ay da yapılmayanı yaptık. Tüm komite başkanlarını toplantıya davet ettik ve meclisi 27 kişi ile yaptık. İstiyoruz ki şehrin sorunları burada konuşulsun ama maalesef şehrin sorunları burada konuşulamıyor. Kutuplaşma istemiyoruz ama maalesef bazı arkadaşlarımızın hazımsızlıklarından ötürü kutuplaşmada ısrarcılar. Gizli saklı bir şey yok, her şeyimiz şeffaf. Odaya geldiğimiz ilk gün Ticaret Bakanlığı'ndan müfettiş istedik. Müfettiş görevlendirme yazısı geldi, gelecek defterleri geçmiş döneme, 10 yıla ilişkin bakacak. Art niyet gözetmedik. Temiz alacağız, temiz bırakacağız. Küsmece, darılmaca yok. Niyetimiz tamamen temiz almak ve temiz bırakmaktır. Varsa bir hata aynı hatayı yapmamaktır. Bundan doğal bir şey olabilir mi? OYAK Yönetim Kurulu Başkanı ile görüştük. Her yaptığımız görüşmeleri de basına servis etmiyoruz. İşe oğlumu, kızımı al veya şu üyemize şu sacı ver diye konuşmadık. Bu şehirle ilgili ne düşünüyorsunuz dedik. 2019 Yılı Ereğli açısından üretim açısından da karlılık açısından da verimli bir yıl olacağın OYAK Yönetim Kurulu söyledi. Çalıştırmış oldukları sağladıkları istihdamda düşüş olmayacağı, maaşlarda da düşüş olmayacağını belirtti.”