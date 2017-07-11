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11 Temmuz 2017 17:33

Kdz. Ereğli TSO’dan Vali Çınar’a ziyaret

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Yaşar Tetiker ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Zonguldak’ta göreve başlayan Vali Ahmet Çınar’ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli TSO’dan Vali Çınar’a ziyaret

11 Temmuz 2017 17:33


Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker, Zonguldak’a yeni atanan Vali Ahmet Çınar’a ‘hoş geldin’ ziyaretinde bulunuldu.


Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertan Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çivici, Mehmet Remzi Alim ve Genel sekreter Gündüz Acar’ın yer aldığı ziyarette Vali Çınar’a ‘Başarılar’ dilendi.


Ziyarette Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Vali Ahmet Çınar’a Zonguldak’a atanmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vali Ahmet Çınar’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.




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