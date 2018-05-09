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09 Mayıs 2018 20:19

Kdz. Ereğli TSO’ya ‘Hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Yönetim Kuruluna ‘Hayırlı olsun’ ziyaretleri aralıksız devam ediyor.

Kdz. Ereğli TSO’ya ‘Hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor

09 Mayıs 2018 20:19


Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetim kuruluna çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Türk, Yönetim Kurul Üyeleri Tasin Tanyıldız, Mevlüt Özdemir ve Özgür Erdoğan’da bulundu.


Kdz. Ereğli TSO’dan yapılan açıklamada ziyaretlere ilişkin olarak şu bilgiler verildi; “Finansbank Müdürü Zekeriya Günday, MÜSİAD Kdz. Ereğli Şube Başkanı İbrahim Sezer ile beraberindeki heyet, Vakıfbank Kdz Ereğli Şube Müdürü Cengiz Tandoğdu, Kdz Ereğli Akbank Şube Müdürü Aydın Akçın, Kdz. Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce ve Üstün Nesil yetkililerinden Hüseyin Evren Okuşlu ve Duygu Ünal odamızı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunmuşlardır.”




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