Kdz. Ereğli TSO’ya ziyaretler sürüyor

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretine gelen isimler şu şekilde: Türkiye Finans Kdz Ereğli Şube Müdürü Hakan Zengin, Bülent Ecevit Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanı Şebnem Demircan, Gümüş ve Eyüp Yılmaz İhale Yürütme ve Kontrollük Şb. Md.V, BEÜ Ereğli Meslek Yüksek Okul Md. Rıfat Hacıoğlu, Kdz Ereğli belediye Başkanı Opr. Dr. Hüseyin Uysal ve beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Esra Alpago, Ayhan Atay, Hüseyin Ağlar, Atilla Bulak ve Deniz Koca, Ziraat Bankası Müdürü Gökhan Bulut, İNGBANK Müdürü Sadettin Görmez, CHP Zonguldak Milletvekili Adayı Sinan Durdu, Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı Mustafa Danışmaz.