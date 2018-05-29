Kdz. Ereğli TSO’ya ziyaretler sürüyor

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Zonguldak İl Temsilcisi Tarkan Adik, yönetim kurulu üyeleri ve beraberinde lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklar, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’i makamında ziyaret etti. Keleş ve yönetim kurulu üyeleri LÖSEV’in her zaman yanında olduklarını belirterek, Tarkan Adik’i başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Kdz. Ereğli TSO’ya LÖSEV’in ardından AK Parti Zonguldak Milletvekili adayları Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Kumaş, Ak Parti önceki dönem ilçe başkanı Fatih Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Esra Alpago ve Ak Parti ilçe teşkilatından birçok partilinin ziyaret ettiği belirtildi.

Gerçekleşen ziyarette Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Yardımcıları Ahmet Türk, Serdar Bakkaloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Tasin Tanyıldız, Özgür Erdoğan, Meclis Başkan Yardımcısı Salih Topaloğlu’nunda yer aldığı ifade edildi.

Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek milletvekili adaylarına başarılar dilerken, 24 Haziran seçimlerinin Zonguldak ve ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.