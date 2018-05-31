Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 20:33

Kdz. Ereğli’de 19 mahalleye arıtılmış su veriliyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, memba kalitesinde arıtılmış içme suyunun şehre verilmeye başlandığını belirterek, Ramazan bayramına kadar tüm mahallelerin suya kavuşacağını söyledi.

Kdz. Ereğli’de 19 mahalleye arıtılmış su veriliyor

31 Mayıs 2018 20:33


Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan ve Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 42 milyon lira tutarındaki proje maliyetini karşılayacağı “İçme Suyu Arıtma Tesisi” devreye alındığını hatırlatan Başkan Uysal, 31 mahallesi bulunan ilçenin 19 mahallesinde musluklardan akmaya başlayan arıtılmış suyun, kalan 12 mahalleye de Ramazan Bayramına kadar verileceğini ifade etti.


Süleymanbeyler’de gelecek olan 50 yıl ve 350 bin nüfus planlanarak yapılan İçme Suyu Arıtma tesisinde gerekli testlerin yapılarak şehre verilmeye başladığını hatırlatan Başkan Uysal, “Bu projeye ilçemizin hayatı, yaşamı ve geleceği olarak bakıyoruz. Ereğlimizin yanında Gülüç Beldemiz ve civar yerleşimlerin de 2045 yılına kadar olan 70 bin m3 içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacak.


Süleymanbeyler’de ki tesislerde 17 ayrı işlemden geçen memba niteliğindeki suyumuz Kepez, Belen, Belen Yenimahalle, Uzunçayır ve Ömerli mahallelerimizin ardından Kocaali, Korubaşı, Kavaklık, Bağlık, Sarıkorkmaz, Elmatepe, Kışla, Köseler, Topçalı, Kıyıcak, Göktepe, Kavaklık, Müftü, Bölücek ve Hamzavakıflı mahallelerinde musluklardan akmaya başladı. Geriye 12 mahallemiz kaldı. Bunlara da Ramazan Bayramına kadar suyu vereceğiz. İlçemiz halkına ve Ereğli’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Başkan Uysal, tesisin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ Genel Müdürleri ve Bölge Müdürlerine ve bölge milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç