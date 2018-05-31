Kdz. Ereğli’de 19 mahalleye arıtılmış su veriliyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan ve Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 42 milyon lira tutarındaki proje maliyetini karşılayacağı “İçme Suyu Arıtma Tesisi” devreye alındığını hatırlatan Başkan Uysal, 31 mahallesi bulunan ilçenin 19 mahallesinde musluklardan akmaya başlayan arıtılmış suyun, kalan 12 mahalleye de Ramazan Bayramına kadar verileceğini ifade etti.

Süleymanbeyler’de gelecek olan 50 yıl ve 350 bin nüfus planlanarak yapılan İçme Suyu Arıtma tesisinde gerekli testlerin yapılarak şehre verilmeye başladığını hatırlatan Başkan Uysal, “Bu projeye ilçemizin hayatı, yaşamı ve geleceği olarak bakıyoruz. Ereğlimizin yanında Gülüç Beldemiz ve civar yerleşimlerin de 2045 yılına kadar olan 70 bin m3 içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacak.

Süleymanbeyler’de ki tesislerde 17 ayrı işlemden geçen memba niteliğindeki suyumuz Kepez, Belen, Belen Yenimahalle, Uzunçayır ve Ömerli mahallelerimizin ardından Kocaali, Korubaşı, Kavaklık, Bağlık, Sarıkorkmaz, Elmatepe, Kışla, Köseler, Topçalı, Kıyıcak, Göktepe, Kavaklık, Müftü, Bölücek ve Hamzavakıflı mahallelerinde musluklardan akmaya başladı. Geriye 12 mahallemiz kaldı. Bunlara da Ramazan Bayramına kadar suyu vereceğiz. İlçemiz halkına ve Ereğli’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Uysal, tesisin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ Genel Müdürleri ve Bölge Müdürlerine ve bölge milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.