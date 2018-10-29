Kdz. Ereğli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde Cumhuriyet'in 95. Yılı coşkuyla kutlandı.

Kdz. Ereğli' de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahil bulvarında tören düzenlendi. Düzenlenen törene, Kdz Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Kdz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fuat Gençer, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, AK Parti Kdz Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, CHP Karadeniz İlçe Başkanvekili Sevdekar Aras, Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda; İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu ve Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal katıldı.

Tören askeri araçla tören alanındaki vatandaşları selamlayarak başladı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Kaymakam Çorumlu Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. Yıldönümünü kutladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “ Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 95. Yıldönümünün kuruluşunun kutlamanın haklı guru ve sevincini yaşıyoruz. Bugün kutladığımız sadece Cumhuriyet'in ilanı değil Atamızın Lisanı ile “ Bağımsızlık benim karakterimdir “ diyen bir milletin dizginlenemez, hürriyet sevdasıyla uğruna toprağa düşen nice canlar, çekilen nice acılar, akıtılan kanlar, katlanılan büyük felaketler pahasına bedeli sonuna kadar ödenmiş büyük zaferle kazandığı yeniden diriliş ve varoluş mücadelesinin muhteşem başarısıdır. Bu başarının adı olan Türkiye Cumhuriyeti hepimize sunulmuş ve emanet edilmiş; en büyük, en kutlu armağandır. Gücünü milletten alan, milletin yüksek aidiyet duygusu, sadakati ve kahramanlığın sahiplerinden Cumhuriyet'in; bu mübarek vatan coğrafyasındaki kuvvetli mevcudiyeti 15 Temmuz 2016'da bir kez daha tescillenmiş, Cumhuriyet'ine, gerekirse devletine canı pahasına sahip çıkacağını bir kez daha bütün dünyaya kanıtlayan, bu büyük millet elbette Cumhuriyet Bayramı'nı en asil, vakur bir duruşla onurla kutlamak hakkını inkar edilemez bir katiyetle kazanmıştır.”

Kaymakam Çorumluoğlu'nun konuşmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiir ve kompozisyon okudu. Ereğli belediyesi Halk Oyunları ekibinin sergilediği halk oyunları gösterisinin ardından; şiir, kompozisyon, resim dallarında dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ve Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fuat Gençer tarafından ödülleri takdim edildi.

Tören sivil toplum kuruluşları, okulların ve askerin geçiş töreni ile son buldu.