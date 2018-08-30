Kdz. Ereğli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kdz. Ereğli ilçesinde ilk tören Atatürk anıtı önünde düzenlendi. Törende Atatürk anıtına Kaymakamlık, belediye ve Karadeniz Bölge Komutanlığı’nın çelenkleri sunuldu. Kaymakamlık çelengini Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi kuyu anıta takdim etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. İlçede ikinci tören ise Devrim Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ilk törene katılanların bayramını kutladı. Törende ayrıca Gaziler ve şehit yakınları, Erdemir ile bazı STK temsilcileri geçiş yaparak protokolü ve halkı selamladı. Burada günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda görevli Deniz Teğmen Gökhan Akbağ, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 96 yıl önce olduğu gibi bu günde üstün bir vazife anlayışı içerisinde olduğunu ve canını seve seve feda etmeye hazır olduğunu söyledi. Deniz Teğmen Akbağ konuşmasında “Başkomutanlık Meydan Muharebesinin önemi sadece düşman ordularının yenilmesinden değil aynı zamanda Yüce Türk Milletinin tarihinde yeni bir dönem açarak, yeni bir Türk devletinin kurulmasına imkan sağlamasından da kaynaklanmaktadır. Bugün zaferin en büyüğü Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk Milletinin kahramanlık duygusunu ve milli gururunu besleyen en güçlü kaynaklardan biridir ve böyle kalacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri 96 yıl önce olduğu gibi bugün de üstün bir vazife anlayışı içerisindedir. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canını seve seve feda etmeye her zaman hazırdır. Bu kutsal zaferin 96’ncı yıldönümünde başta ebedi komutanımız eşsiz önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri ve geçit töreni ile sona ererken, törene halkın katılımının az olması dikkat çekti.