Kdz. Ereğli'de AK Parti'ye rekor başvuru

AK Parti'de Kdz. Ereğli Belediye Başkan Aday Adaylığı için 20 kişi başvuru yaptı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Aday Adaylığı için şu ana kadar 20 kişiden başvuru aldıklarını söyledi. Çakır yaptığı açıklamada “31 Mart 2019 yerel seçimlerimizin Ereğli'mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ereğli'mize şu ana kadar 20 aday adayı başvuruda bulundu. 5 Kasım'da başlayan başvuru süreci 12 Kasım'dan sonra 16 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Bu gün itibariyle süreç tamamlanmış oldu. Pazar günü itibariyle temayül yoklamaları yapılacak. Sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz. Bütün aday adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ereğli'de diğer bölgelere göre aday adaylıklarında sayı yukarıda olur. Bu sefer sayı biraz daha yüksek oldu diğer ilçelere baktığımız zaman. Bu işe sahip çıkmak isteyip ‘Bende bu işi yapabilirim, katkım olsun' diyen partimizin çeşitli kademelerinde bulunmuş yada partimize gönül verdiğini beyan edip dışarıdan gelen aday adaylarımızla beraber tabi ki sayı 20'yi buldu. Normalde sayı bu kadar olmuyordu. Ama bunda da bir hayır vardır” dedi.

Çakır kendisinin aday adaylığı süreci ile ilgili olarak ta genel merkezle gerekli görüşmeleri yaptığını belirterek, İl ve İlçe Başkanları ile ilgili değerlendirme sonucunu beklediğini söyledi. Çakır kendileri ile ilgili adaylık durumunun ise 1 Aralık'a kadar sonuçlanacağını belirtti.

2014 yılına kadar CHP'de olan Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı bir önceki yerel seçimlerde Opr. Dr. Hüseyin Uysal'ın seçilmesi ile AK Parti'ye geçmişti.