Kdz. Ereğli’de cadde, sokak ve parklar yeniden düzenleniyor

Ereğli için çalışıyoruz” dedi.

Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, şehrin bir çok noktasında sürdürülen belediye çalışmalarını yerinde takip etti.

Başkan Uysal, cadde, sokak ve park düzenlemelerinin devam ettiğini belirterek; “Şehrimizin hemen her noktasında bir çalışmamız var. Cadde, sokak ve park düzenlemelerine de ayrıca önem veriyoruz. Atatürk Anıtında 28 yıl sonra yaptığımız yenileme çalışmalarının ardından İnönü parkında başlattığımız düzenleme çalışmaları da devam ediyor. İnşallah kısa sürede İnönü parkımız kısa zamanda daha yaşanabilir ve güzel bir görünüme kavuşacak” dedi.

Başkan Uysal, Orta Cami bölgesinde sürdürdükleri yaya kaldırımı ve trafik düzenlemelerinin ardından Suphi Konak caddesinde de çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Uysal; “Suphi Konak caddesi üzerinde Cumhuriyet halk Evleri ve Pazaryeri köprüsü arasında kalan alanda yoğun yaya trafiği var. Bu yolda yayalarımız için bir yaya kaldırımı düzenleme çalışması başlattık. İnşallah en kısa sürede bitireceğiz” dedi.