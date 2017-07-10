Kdz. Ereğli’de demokrasi nöbeti tutulacak

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ve Kdz. Ereğli Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’ndan gelen yazı üzerine Kdz. Ereğli’de gerçekleşecek ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlik programına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre Ereğli’de 15 Temmuz Cumartesi günü, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı köprülü kavşak bölgesinden başlayarak ‘Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’ gerçekleştirilecek, ardından da Atatürk Anıtı Önü’nde sabaha kadar demokrasi nöbeti tutulacak.

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinliklerine toplumun her kesimini davet eden Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Uysal konuşmasında, “Kdz. Ereğli Belediyesi olarak; 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yılında, İlçe Kaymakamlığımız ile birlikte, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Hain darbe girişiminin ardından 27 gün boyunca süren demokrasi nöbetlerinde, bir ve beraber olan siz güzel şehrimin güzel insanlarını, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 19:30’da ilçemiz Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı köprülü kavşak bölgesinden başlayacak ‘Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’ne ardından da Atatürk Anıtı Önü’nde sabaha kadar sürecek Demokrasi nöbetine davet ediyorum” açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığından gelen yazı sonrası daha önce 5 gün süreceği açıklanan demokrasi nöbeti sadece 15 Temmuz Cumartesi gecesi tutulacak” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ Etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de Abdi Pekçi Sergi salonunda “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Fotoğraf sergisi” ziyaret edilerek, anı defteri imzalanacak aynı gün saat 18:00’de de Atatürk Kültür Merkezi Vedat Can Salonu’nda Kaymakamlık ve Halk Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “15 Temmuz’u Unutma” adlı resim sergisinin açılışı yapılacak.

Bu arada Atatürk Anıtı önünde gerçekleşecek Demokrasi Nöbeti programı kapsamında saat 21.30’da yazar Bahadır Yenişehirlioğlu’nun söyleşi ve imza günü gerçekleşecek.

Bu arada etkinlikler kapsamında 11 Temmuz 2017 Salı günü ( yarın ) öğle namazına müteakip Ali Molla Camii’nde 15 Temmuz Şehitlerinin ruhuna Mevlid-i Şerif, aynı gün saat 14:30’da Kestaneci Mezarlığı, 15:15’de şehir mezarlığı, 16:00’ da Belen Mezarlıklarında dua okunacak.