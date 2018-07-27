Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 19:26

Kdz. Ereğli’de denizcilik eğitimi kursu verilecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Denizcilik Eğitimi Kursları verilecek.

Kdz. Ereğli’de denizcilik eğitimi kursu verilecek

27 Temmuz 2018 19:26


Kdz. Ereğli Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verilecek olan Denizcilik Eğitimi Kursları’nın 2 Ağustos 2018 Perşembe günü başlayacağı belirtildi. Kurslara ilişkin olarak yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “1. STCW Eğitimi, 2. Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri


3. İleri Yangınla Mücadele Eğitimi, 4. Gemici Eğitimi, 5. Yağcı Eğitimi, 6. Yat Kaptanlığı Eğitimi, 7. Balıkçı Gemisi kaptanlığı veya tayfası eğitimleri verilmektedir.


Bu eğitimlerden uygulamalı gemici eğitimi 02.08.2018 tarihinde başlayacak olup kursa kayıt yaptırmak isteyenlerin okulumuza başvuru evrakları ile birlikte başvurmaları gerekmektedir.


Güverte sınıfı tayfası olarak gemici ehliyetine sahip kişiler; 1. Uzun sefer, yakın kıyısal sefer ve liman seferi yapan yük ve yolcu gemilerinde 1. Sınıf güverte tayfası olarak, 2. Kabotaj ve liman seferlerinde 18 Groston’dan küçük ticari yatlarda yat kaptanı yerinde kaptan olarak, 3. Ticari sürat motorları ile 18-50 Groston arasında ticari yatlarda gemici olarak çalışabilmektedir.”


Kurslarla ilgili olarak ayrıca http://headml.meb.k12.tr wep adresinden ayrıntılı bilgi edinilebileceği ifade edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç