Kdz. Ereğli’de denizcilik eğitimi kursu verilecek

Kdz. Ereğli Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verilecek olan Denizcilik Eğitimi Kursları’nın 2 Ağustos 2018 Perşembe günü başlayacağı belirtildi. Kurslara ilişkin olarak yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “1. STCW Eğitimi, 2. Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri

3. İleri Yangınla Mücadele Eğitimi, 4. Gemici Eğitimi, 5. Yağcı Eğitimi, 6. Yat Kaptanlığı Eğitimi, 7. Balıkçı Gemisi kaptanlığı veya tayfası eğitimleri verilmektedir.

Bu eğitimlerden uygulamalı gemici eğitimi 02.08.2018 tarihinde başlayacak olup kursa kayıt yaptırmak isteyenlerin okulumuza başvuru evrakları ile birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Güverte sınıfı tayfası olarak gemici ehliyetine sahip kişiler; 1. Uzun sefer, yakın kıyısal sefer ve liman seferi yapan yük ve yolcu gemilerinde 1. Sınıf güverte tayfası olarak, 2. Kabotaj ve liman seferlerinde 18 Groston’dan küçük ticari yatlarda yat kaptanı yerinde kaptan olarak, 3. Ticari sürat motorları ile 18-50 Groston arasında ticari yatlarda gemici olarak çalışabilmektedir.”

Kurslarla ilgili olarak ayrıca http://headml.meb.k12.tr wep adresinden ayrıntılı bilgi edinilebileceği ifade edildi.