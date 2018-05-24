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24 Mayıs 2018 11:58

Kdz. Ereğli’de dere yatakları ilaçlanıyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde dere yatakları belediye ekipleri tarafından sivrisinek üremesine karşı ilaçlanıyor.

Kdz. Ereğli’de dere yatakları ilaçlanıyor

24 Mayıs 2018 11:58


Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi Ekipleri tarafından belediye sınırları içerisindeki dere yatakları ilaçlanıyor.


Kdz.Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, yaz ayının gelmesiyle birlikte sivrisinek üremelerine karşı ilaçlamada bulunduklarını belirtkerek; “Ekiplerimiz belediyemiz sınırları içerisinde tespit edilen muhtemel sivrisinek üreme yerleri olan dere yatakları ve diğer sulak alanları Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler ile ilaçlamaktadır. Sivrisineklerin üreme faaliyetlerinin devam ettiği yaz mevsimi boyunca sulak alanlardaki ilaçlama çalışmaları periyodik olarak devam edecektir” dedi.




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