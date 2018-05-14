Kdz. Ereğli’de en güzel Osmanlı Çileği ve pastası seçildi

Ereğli’de yetişen Osmanlı Çileğini yaşatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından ‘Çilek Tadında Yarışmalar’ etkinliği gerçekleştirilerek en güzel Osmanlı Çileği ve pastası seçildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneği tarafından ilçenin önemli değerlerinden biri olan Osmanlı Çileğini yaşatmak ve yaygınlaştırmak için her yıl düzenlenen etkinlikler çerçevesinde bu yılda üreticiler arasında en güzel Osmanlı çileği ve pastası seçildi.

Amfi Tiyatroda düzenlenen ‘Çilek tadında yarışmalar’ etkinliğinde ev hanımları Osmanlı çilekli pasta, üreticilerde en güzel Osmanlı çileği için yarıştı, dereceye girenlere altın hediye edildi.

Uysal: “Osmanlı Çileği’nin coğrafi işaretlemesi yapıldı”

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, bu yıl Ramazan ayı nedeniyle Osmanlı Çileği etkinliklerini erkene aldıklarını belirterek; “Şuan Osmanlı Çileğinin aromasının tam oluşmadığını biliyoruz. Etkinlikleri Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle erkene aldık. Önümüzdeki yıllarda da Osmanlı Çileğini desteklemeye ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Osmanlı Çileği etkinliklerimizi de artırarak sürdüreceğiz. Biz Belediye olarak Osmanlı Çileğini coğrafi işaretlemeye aldırdık. Dünyada özellikle İtalya gibi İspanya gibi ülkeler sadece coğrafi işaretlemeden çok büyük para kazanıyorlar ve istihdam sağlıyorlar. Örneğin bugün bir İtalya 132 bin üreticiye iş imkanı sağlıyor. Bu açıdan coğrafi işaretlemeye biz Osmanlı Çileğini aldırdık. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu’da bu tür etkinliklerin önemine değinerek Kdz. Ereğli Belediyesine teşekkür etti.

Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, Osmanlı çileğinin, ilçede yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. Her yıl çeşitli etkinlikler düzenleyerek Osmanlı çileğini gündemde tutmaya çalıştıklarını anlatan Çetinkaya, "Zonguldak’ın altında bulunan karaelmas ne ise üzerinde bulunan pembe elmas da Osmanlı çileğidir. Osmanlı çileği, bölgemiz, ülkemiz, ekonomimiz için çok önemli bir konudur. Krallara ikram edilen, kralların sofrasında yerini alan Osmanlı çileği ilçe halkımız tarafından fazla kıymeti bilinmiyor. Halkımızın bilincini arttırmak için her sene etkinlikler yaparak bunu canlı tutmaya çalışıyoruz" dedi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli gıda mühendisleri Tülin Bayram, Onur Tezcan ve Fulya Gümüşbaş ev hanımlarının hazırladığı pastaları sunum, tat ve görünüm olarak değerlendirdi. Çeşitli figürlerle süslenen pastalar, hem jürinin hem de yarışmayı izlemeye gelenlerin ilgisini çekti.

Yapılan değerlendirmede, Çağla Doğan birinci, Dilek Yavuz ikinci ve Binnur Doğan üçüncü oldu.

Etkinlikler kapsamında Osmanlı çileği üreticileri de yetiştirdikleri Osmanlı çilekleriyle yarıştı. Toplam 30 üreticinin yer aldığı yarışmada jüri üyeleri Şaban Çetinkaya, Hakan Tekin, Aydın Ayaz, Nadir Günata, Tacettin Keskin, Hüseyin Yılmaz ve Buket Çevik Osmanlı çileklerini tat, koku, renk ve ambalaj olmak üzere 4 ayrı kategoride değerlendirdi. Süslenen Osmanlı çileklerinin kokusu ve ambalajları vatandaşların da yoğun ilgisini gördü. Yarışma sonunda Elif Öğüt birinci, Emine Yaman ikinci ve Ali Babaoğlu üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenler 5, 3 ve 2’er altınla ödüllendirildi. Derece alamayanlar ise 1’er altın teşvik ödülü kazandı. Etkinlikler kapsamında Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Oyunları gösterisi ve yerel müzik oyunları sahnelendi.