Kdz. Ereğli’de ‘Engelliler Haftası’ kutlandı

Atatürk Kültür Merkezi Sinema salonundaki Gülsem Engelliler Sarat Grubu gösterisini, TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan, Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve eşi Sevim Uysal, Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk’ünde aralarında bulunduğu çok sayıda davetli izledi.

Akın Aktaş’ın sunumu ile gerçekleşen etkinliğe, Doğu Türkistanlı Mücahit Kaşgarlı şiirleri, “Görmezden Gelme” adlı stand up gösterisi ile Hamza Demir, Engelsiz empati ile Ressam Yusuf Akgün ve şarkıları ile Popstar Serkül Kan şarkıları ile renk kattı.

Etkinliğin sonunda Saime Toptan ve Tiyatro Grubunun Sanat Yönetmeni Funda Uğurluay’a çiçek ve teşekkür plaketi takdim eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, gösteride emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu arada hafta etkinlikleri kapsamında dün de İlçe Gençlik Spor Salonu’nda Engelliler Folklor gösterisi ve konserler düzenlendi.