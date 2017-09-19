Kdz. Ereğli’de Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende gaziler ve protokolün çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğ Amiral Aykut Manioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin, gaziler, aileleri ve şehit aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada yapılan törende konuşan Kdz. Ereğli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin, gazilerin

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcileri olduğunu söyledi. Şahin konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Sizler şehitlerimiz ile birlikte cumhuriyetimizin teminatları ve temel taşlarısınız. Ülkemiz bu gün dün olduğundan daha fazla iç ve dış hain odakların yoğunlaşan tehditi altındadır. 15 Temmuz’da Türk silahlı Kuvvetleri’ne yuvalanan millet ve cumhuriyet düşmanı hainler darbe teşebbüsünde bulunmuşlardır. Bu darbe teşebbüsü Türk silahlı Kuvvetleri’nin gerçek vatansever askerleri, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin kahraman evlatları tarafından önlenmiştir. İç ve dış terör örgütü vatan hainleri aynı amaca hizmet etmektedirler. Bu hainlerin hedefleri ülkede karışıklık çıkartmak, Türk ordusunu yıpratarak Türkiye Cumhuriyeti’ni bölünmüş zayıf bir ülke haline getirmek ve dolayısıyla küresel emperyalist güçlerin menfaatleri doğrultusunda Sevr’in gerçekleşmesini sağlamaktır. Bilinmelidir ki su uyur, düşman uyumaz. Şehitlerimizin hatıralarına ve gazilerimize daha fazla sahip çıkılmalı. Türk Milleti’nin hürriyeti ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda tarihi boyunca daha sıkı kenetlenmesini bilmiştir. Türk Milleti azmi, iradesi ve kudreti ile bu hainlere her zaman diz çöktürmüş ve hüsrana uğratmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi ve diğer terör eylemlerinde şehit olan asker, polis, korucu ve tüm sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor ve onları saygı ile anıyorum. Topraklarımızın bir daha istila edilmesine hürriyet ve bağımsızlığımıza göz dikilmesine ne biz nede bizden sonraki nesiller müsaade etmeyecektir. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada Türk Milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. Yüce devletimizden şehitlerimizin hatıralarına ve gazilerime her türlü ahde vefa duygusuyla daha fazla sahip çıkmasını istiyoruz. Gaziler günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp mutluluğumuzu bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyorum.”

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğ Amiral Aykut Manioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin ve Türkiye Harp Malulü, Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Ali Demirdüğen tarafından Atatürk anıtı arkasındaki şehitler anıtına karanfil bırakıldı.

Törenin ardından eski bağlık kantininde gaziler onuruna yemek verildi.