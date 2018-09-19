Kdz. Ereğli'de Gaziler Günü kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma töreni düzenledi. Tören saygı duruşu, İstiklal Marşı ardından Atatürk Anıtı'nın önüne çelenk sunulmasıyla başladı. Düzenlenen törene Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Özden Yazıcıoğlu, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli Cumhuriyet Başsavcı vekili Ramazan Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, İlçe Müftüsü Recai Albayrak, CHP İlçe Başkanı Sertan Ocakcı, Muharip Gaziler Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Temel Şahin ve Türkiye Harp Malulü, Gazi, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Ali Demirdüyen, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, ilçede yaşayan gazi ve şehit yakınları ile askeri ve sivil vatandaşlar katıldı.

Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Kahraman'ın şiir okumasıyla devam eden törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Muharip Gaziler Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Temel Şahin yaptı. Şahin konuşmasında, “19 Eylül Gaziler Günü aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğrunda muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk milleti tarafından gazilik unvanı verilen ilk askerdir. Siz Gazilerimiz, en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimiz ile beraber Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yuvalanan millet ve Cumhuriyet düşmanı hainler darbe teşebbüsünde bulunmuşlar, bu darbe teşebbüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek vatansever askerleri, emniyet teşkilatlarımızın ve asil milletimizin kahraman evlatları tarafından önlenmiştir. Su uyur düşman uyumaz. Bütün bunlara karşın Türk milleti hürriyeti ve bağımsızlığı söz konusu olunca daha sıkı denetlenmesini bilmiştir. Türk milleti Azmi iradesi ve kudretiyle hainlere her zaman diz çöktüğümüz ve hüsran uğratmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminde ve diğer terör örgütlerinin kanlı eylemlerinde şehit olan asker, polis korucu tüm sivil vatandaşlarımıza rahmet diliyor ve onları saygıyla anıyoruz. Topraklarımızın bir daha istila edilmesine hürriyet ve bağımsızlığımıza göz dikilmesine ne biz, ne bizden sonraki nesiller hiçbir zaman müsaade etmeyeceklerdir. İnanıyoruz ki; kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal olarak korunacaktır” ifadelerine yer verdi.

Tören Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kdz Ereğli Şube Başkanlığı, Kdz.Ereğli Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi Başkanlığı, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımı ile Atatürk Anıtı arkasında bulunan Şehitler Anıtı'na karanfillerin bırakılmasının ardından sonra erdi.