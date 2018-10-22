Kdz. Ereğli'de genç çiftçilere 660 bin TL'lik düve dağıtıldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ‘Genç Çiftçi' projesi kapsamında 22 çiftçiye 110 adet düve dağıtımı yapıldı.

Kdz. Ereğli İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ‘Genç Çiftçi' projesi kapsamında 22 çiftçiye hibe düve dağıtımı gerçekleştirildi. Her bir çiftçiye geri ödemesiz 30 bin TL değerindeki hibe düveler Delihakkı Hayvanpazarı alanında İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtıldı. Kars ve Ardahan illerinden Zonguldak'ın Ereğli ilçesine getirilen ve toplam maliyeti 660 bin TL olan proje kapsamında ki düvelerini teslim alan genç çiftçiler büyük bir mutluluk yaşadı. Kdz. Ereğli Tarım, Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürü Doğan Kale, genç çiftçilere hayvanların bakımı hakkında bilgiler verdi. Kale, düvelerin 24 saatlik yoldan geldiğini ve 24 saatlik süre içerisinde aşırı su ve yiyecek vermemelerini istedi. Düvelerini teslim alan genç çiftçiler Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.