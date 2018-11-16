Kdz. Ereğli'de gençlik meclisi seçimi yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Belediyesi'nin 2018-2019 Gençlik Meclisi seçimlerinin ilki, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı.

Kdz.Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile düzenlediği ve okul spor salonunda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Meclise aday olan gençlere başarılar dileyen 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Uysal, Geçlik Meclisi seçimlerinin yapılmasında okullarının tercih edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kdz. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal‘da, öğrencilere “ Bizlerin amacı sizlere daha yaşanabilir bir şehir bırakmaktır” dedi.

Uysal, “Siz gençlerimiz, umudumuz ve yarınımızsınız. Sizlerden özgüven sahibi olmanızı, çok kitap okumanızı istiyorum. Kdz.Ereğli'mizin geleceği için siz gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Uysal konuşmasının ardından temsili olarak oy kullandı ve Gençlik Meclisi Başkanlığına aday olan 8 öğrenciye başarılar diledi. 4 Erkek, 4 Kız öğrenci olmak üzere, 8 adayın yarıştığı seçim sonucunda öğrencilerden Nesrullah Gökçek ve Ebrar Danışmaz Gençlik Meclisi Başkanlığına seçildi.