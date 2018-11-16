Kdz. Ereğli'de içme suyu temiz çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin 5 ayrı noktadan aldıkları içme suyu numunelerinin alınan analizlerinde temiz çıktığı belirtildi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, Kdz. Ereğli Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce ilçenin 5 ayrı noktasından alınan içme suyu numunelerini analiz etti. İnceleme sonrası şebeke suyunun, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca tüketime uygun olduğu rapor edildi. Kdz. Ereğli İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü, Karadeniz Bölge Komutanlığı, Kepez Muammer Aksoy Caddesi, Bağlık Hatip Sokak, İsmet İnönü İlköğretim Okulu ve Yeşiltepe olmak üzere 5 ayrı noktadaki şebeke suyundan numuneler alarak İl Halk Sağlığı Laboratuarına gönderdi.

Kdz.Ereğli Kaymakamlığınca da onaylanarak Kdz.Ereğli Belediyesi'ne gönderilen analiz raporlarında, İl Halk Sağlığı Laboratuvarı'nca incelemesi yapılan Kdz.Ereğli Belediyesi şebeke suyunun, 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik' uyarınca uygun olduğu bildirildi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, içme suyunun sürekli olarak kontrol altında tutulduğunu belirterek, son olarak 14 Kasım 2018 tarihinde yapılan analizler sonucu ilçe halkının tedirgin olmasını gerektirecek hiçbir olumsuzluğa rastlanılmadığını söyledi.

Başkan Uysal, “Şebeke suyumuz Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, gerekse İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Halkımızın içme suyunu kullanma konusunda tedirgin olmalarını gerektirecek hiçbir olumsuzluk yoktur. Bu konuda şikayeti ya da tereddüdü olan vatandaşlarımız ilgili Müdürlüğümüzün 333 11 34 ve 333 11 85 numaralı telefonuna ulaşabilir” dedi.