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29 Mayıs 2018 15:12

Kdz. Ereğli’de Kültür merkezi “Enver İzmaylov” konseri ile açılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sanayici Akın Tatoğlu tarafından merhum babası Hüseyin Tatoğlu’nun adına yaptırılan Kültür Merkezi yarın açılacak.

Kdz. Ereğli’de Kültür merkezi “Enver İzmaylov” konseri ile açılıyor

29 Mayıs 2018 15:12


Kdz. Ereğli ilçesinde yapımı tamamlanan Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nin açılışı yarın saat 16.30’da gerçekleştirilecek. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve Tatoğlu ailesi tarafından açılışı gerçekleştirilecek Kültür Merkezi’nde barkovizyon gösterimin ardından plaket takdimi yapılacak. Açılışta ayrıca halk oyunları gösterisi ve Nikomedya Gençlik Oda Orkestrası konseri verilecek. Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde açılış nedeniyle saat 21.30’da dünyaca ünlü caz müzisyeni ve gitarist Kırım Tatarı Enver İzmaylov konser verecek.




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