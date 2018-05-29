Kdz. Ereğli’de Kültür merkezi “Enver İzmaylov” konseri ile açılıyor

Kdz. Ereğli ilçesinde yapımı tamamlanan Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nin açılışı yarın saat 16.30’da gerçekleştirilecek. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve Tatoğlu ailesi tarafından açılışı gerçekleştirilecek Kültür Merkezi’nde barkovizyon gösterimin ardından plaket takdimi yapılacak. Açılışta ayrıca halk oyunları gösterisi ve Nikomedya Gençlik Oda Orkestrası konseri verilecek. Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde açılış nedeniyle saat 21.30’da dünyaca ünlü caz müzisyeni ve gitarist Kırım Tatarı Enver İzmaylov konser verecek.