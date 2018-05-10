Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 16:57

Kdz. Ereğli’de musluklardan arıtılmış su akmaya başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, memba kalitesinde arıtılmış içme suyunun şehre verilmeye başlandığını açıkladı.

Kdz. Ereğli’de musluklardan arıtılmış su akmaya başladı

10 Mayıs 2018 16:57

Kepez mahallesinde bir ailenin evine konuk olan Başkan Uysal, musluktan akan suyu tattı.


Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan ve Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 42 Milyon TL tutarındaki proje maliyetini karşılayacağı “İçme Suyu Arıtma Tesisi” devreye alındı. Kepez, Belen, Belen Yenimahalle, Uzunçayır ve Ömerli mahallelerinde musluklardan akmaya başlayan arıtılmış su kısa sürede tüm şehre verilecek.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Süleymanbeyler’de gelecek 50 yıl ve 350 bin nüfus planlanarak yapılan İçme Suyu Arıtma tesisinde gerekli testlerin ardından şehre verilmeye başlanan memba kalitesindeki su için, Kepez mahallesinde Yavuz ailesinin evine konuk oldu.


Aile ile birlikte musluktan akan suyu tadan Başkan Uysal; “Bu projeye ilçemizin hayatı, yaşamı ve geleceği olarak bakıyoruz. Şuanda Kdz. Ereğli’nin geleceği için tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Süleymanbeyler’de ki tesislerde 17 ayrı işlemden geçen memba niteliğindeki suyumuz Kepez, Belen, Belen Yenimahalle, Uzunçayır ve Ömerli mahallelerinde musluklardan akmaya başladı. Kısa sürede tüm şehrimize vereceğiz. Ereğli’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Koca, Kepez Mahalle Muhtarı Bagi Karaarslan ve Belen Yenimahalle Muhtarı Naim Kaya ile temsili olarak gittikleri Yavuz ailesinin evinde musluktan akan memba kalitesindeki suyu tadan Başkan Uysal, “Tesisin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu’na, DSİ Genel Müdürleri ve Bölge Müdürlerime, bölge milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
16
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç