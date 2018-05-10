Kdz. Ereğli’de musluklardan arıtılmış su akmaya başladı

Kepez mahallesinde bir ailenin evine konuk olan Başkan Uysal, musluktan akan suyu tattı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan ve Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 42 Milyon TL tutarındaki proje maliyetini karşılayacağı “İçme Suyu Arıtma Tesisi” devreye alındı. Kepez, Belen, Belen Yenimahalle, Uzunçayır ve Ömerli mahallelerinde musluklardan akmaya başlayan arıtılmış su kısa sürede tüm şehre verilecek.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Süleymanbeyler’de gelecek 50 yıl ve 350 bin nüfus planlanarak yapılan İçme Suyu Arıtma tesisinde gerekli testlerin ardından şehre verilmeye başlanan memba kalitesindeki su için, Kepez mahallesinde Yavuz ailesinin evine konuk oldu.

Aile ile birlikte musluktan akan suyu tadan Başkan Uysal; “Bu projeye ilçemizin hayatı, yaşamı ve geleceği olarak bakıyoruz. Şuanda Kdz. Ereğli’nin geleceği için tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Süleymanbeyler’de ki tesislerde 17 ayrı işlemden geçen memba niteliğindeki suyumuz Kepez, Belen, Belen Yenimahalle, Uzunçayır ve Ömerli mahallelerinde musluklardan akmaya başladı. Kısa sürede tüm şehrimize vereceğiz. Ereğli’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Koca, Kepez Mahalle Muhtarı Bagi Karaarslan ve Belen Yenimahalle Muhtarı Naim Kaya ile temsili olarak gittikleri Yavuz ailesinin evinde musluktan akan memba kalitesindeki suyu tadan Başkan Uysal, “Tesisin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu’na, DSİ Genel Müdürleri ve Bölge Müdürlerime, bölge milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.