Kdz. Ereğli’de orman yangını 3 saatte söndürüldü

Yangın, akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Yaraşlıyörük köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Yangını fark eden köy sakinleri müdahale etmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Kdz. Ereğli Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek söndürme çalışması başlattı. Rüzgarın etkisi ile yangın büyümeye başlayınca bölgeye yangın söndürme helikopteri çağırıldı. Karabük’ten gelen yangın söndürme helikopteri onlarca kez sorti yaparak alevlerin üzerine su bıraktı. Yangın yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışması yaptı.

Çıkan yangında can kaybı yada yaralanma meydana gelmezken, savcılık soruşturma başlattı.